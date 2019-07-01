Двое детей погибли под колёсами машин в Иркутской области

Накануне двое нетрезвых автомобилистов в Иркутской области насмерть сбили детей



ДТП произошли в Усть-Кутском и Черемховском районах, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



В посёлке Заярново Усть-Кутского района 43-летний местный житель, управляя автомобилем «Ниссан Датсун» в нетрезвом виде, сбил трёх несовершеннолетних пешеходов. В результате случившегося 11-летний ребёнок погиб от полученных травм.



В селе Голуметь водитель автомобиля ВАЗ-21013 сбил 8-летнюю девочку, которая, по предварительной информации, выехала на проезжую часть на самокате. В результате ДТП ребёнок скончался на месте.



Водитель «Жигулей» после инцидента скрылся, но был установлен и задержан сотрудниками ГИБДД. 38-летний водитель был пьян.



