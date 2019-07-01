В авиакатастрофе на севере Бурятии пострадали не только пассажиры



Как сообщал «Байкал-Daily», 27 июня в 10:24 самолёт АН-24 потерпел крушение в посёлке Нижнеангарск . На борту находилось 43 пассажира и 4 члена экипажа.









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- Всего было задействовано при ликвидации ЧС 39 человек, в том числе 25 медицинских работника, психолог и 19 единиц техники, - рассказала и. о. главного врача территориального центра медицины катастроф республики Бурятия Ольга Рипп.

Сегодня первый заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Алексей Назимов рассказал о проходящей проверке и выплатах компенсации семьям погибших и пострадавшим в результате аварийной посадки пассажирского самолёта АН-24 в посёлке Нижнеангарск.Во время посадки самолёт съехал с полосы, врезался в очистные сооружения и загорелся. При столкновении погибли командир воздушного судна Владимир Коломин и бортмеханик Олег Барданов.- По решению главы республики Бурятия Алексея Цыденова, родственники погибших получат помощь в размере 500 тысяч рублей. Выплаты будут производиться в ближайшее время. Также страховая выплата пассажирам за утерянный багаж составит 23 тысячи рублей. Пассажиры, здоровью которых нанесён вред, получат выплаты в зависимости от степени тяжести, - сообщил первый заместитель министра транспорта Алексей Назимов.Также фонд Социального страхования произведёт выплату семьям погибших членов экипажа по миллиону рублей. Авиакомпания «Ангара» дополнительно выплатит семьям погибших также по миллиону.Всего во время происшествия пострадало 45 человек. Госпитализировано 8 человек – два ребёнка и два взрослых находятся в республиканской клинической больнице, три человека получают лечение в Северобайкальске и один в Иркутске. Больничные листы открыли семь пострадавших, шесть из которых жители Улан-Удэ и один проживает в Иркутске. Остальные пассажиры, после получения необходимой помощи на месте к медикам больше не обращались.Также за помощью обратились двое работников очистных сооружений. Один из них, водитель машины, в момент аварии находился в припаркованном автомобиле. В результате происшествия его откинуло взрывной волной. Второй работник находился в здании, из-за посыпавшихся стёкол он получил закрытую черепно-мозговую травму лёгкой степени.Сейчас специальная комиссия, сформированная Межгосударственным авиационным комитетом, проводит расследования произошедшего. Специалисты расшифровывают записи чёрных ящиков и собирают информацию. Дата окончания расследования пока не известна.На данный момент аэропорт посёлка Нижнеангарск работает в штатном режиме. Все полёты производятся по расписанию.