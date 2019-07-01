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В затопленном Тулуне снижается уровень реки Ия

В затопленном Тулуне снижается уровень реки Ия
Происшествия, 
По состоянию на 7 утра, уровень воды в реке Ия в затопленном городе Тулун упал до отметки 1056 сантиметров, но продолжает превышать критическую норму на 400 сантиметров

В зоне подтопления начаты аварийно-восстановительные работы. Наращивается группировка спасательных подразделений, привлекаются волонтёры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Уровень реки Ия понизился ниже края дамбы. Принято решение разрушить насыпи дамбы с помощью тяжёлой техники, для отведения воды с территорий, расположенных в низменных районах подтопленной части города.

В многоквартирных домах, попавших в зону затопления, насосными станциями откачивают воду из подъездов и подвалов.

На правом берегу Тулуна практически восстановлено электроснабжение в жилых районах. На сегодняшний день запланированы электротехнические работы четырёх бригад энергетиков на левом берегу, где подтоплены были 20 многоквартирных домов. Электроснабжение по улице Павлова восстановлено в полном объёме.

По сообщению Упрдор Прибайкалья, на 1496 км трассы Р-255 «Сибирь» появилась возможность передвигаться по асфальту. Дорожные службы помогают коммунальным работникам приводить территорию в порядок. На проезжей части в зоне затопления автомобильной дороги, а это почти 6 км, скопились обломки жилых и других построек, разрушенных водной стихией.

Кроме того, на подходах к мосту через реку Азейка на км 1497+797 (со стороны г. Иркутска) начаты восстановительные работы. Ведётся отсыпка подходов крупнообломочным скальным грунтом. Задействовано 17 самосвалов, погрузчик, бульдозер, экскаватор.

Уровень воды продолжает понижаться.

Как сообщал «Байкал-Daily», город Тулун оказался в центре стихийного бедствия после того, как прорвало дамбу. Река Ия поднялась сразу до 14 метров при критическом уровне в 7 метров. Население спасали на лодках. Частные дома или унесло течение, или затопило по крышу. В воде оказались первые-вторые этажи в пятиэтажках.
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