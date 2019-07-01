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В затопленном Тулуне снижается уровень реки Ия Происшествия, По состоянию на 7 утра, уровень воды в реке Ия в затопленном городе Тулун упал до отметки 1056 сантиметров, но продолжает превышать критическую норму на 400 сантиметров