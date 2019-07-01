Забайкальцы украли лодки у озера

В багаже задержанных также нашли пакет с «травкой»



В воскресенье в дежурную часть ОМВД России по Улетовскому району Забайкальского края поступило сообщение о краже. Позвонивший рассказал, что рано утром увидел, как неизвестные спускают и сворачивают лодки, оставленные на берегу озера Арей.



Заметив мужчину, воры бросили лодку и скрылись на автомобиле «Тойота Лэнд Крузер Прадо». Потерпевший запомнил номер иномарки и сообщил его стражам порядка. Позже выяснилось, что лодку звонившего мужчины уже успели украсть.



Ориентировка на автомобиль тут же была передана наружным нарядам полиции. Вскоре полицейские остановили иномарку, в багажнике которой находились две лодки «ПВХ».



Кроме того, во время досмотра в салоне полицейские обнаружили пакет с двумя килограммами конопли. Молодые люди 20-ти и 22-х лет признались, что нарвали коноплю для собственного употребления.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело за кражу. Украденные лодки изъяты и возвращены владельцам, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

