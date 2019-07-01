В Чите работник СТО угнал оставленную на ремонт «BMW Х5»

Владелец узнал об угоне, услышав звук неисправного двигателя из дома



В ночь на 30 июня читинец сообщил полицейским об угоне его «BMW Х5». Мужчина оставил автомобиль на ремонт на станцию техобслуживания (СТО) рядом с домом. Ночью он услышал звук своей отъезжающей машины, двигатель которой громко работает из-за имеющейся неисправности.



Ориентировка об автомобиле была передана наружным нарядам полиции. Вскоре машину остановили правоохранители в соседнем районе города.



Выяснилось, что угонщиком оказался 35-летний работник СТО. Пьяный мужчина решил прокатиться на чужой машине, оставленной для ремонта.



За неправомерное завладение автомобилем возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.



Машина изъята в технически исправном состоянии и возвращена владельцу, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

