Владелец узнал об угоне, услышав звук неисправного двигателя из дома
В ночь на 30 июня читинец сообщил полицейским об угоне его «BMW Х5». Мужчина оставил автомобиль на ремонт на станцию техобслуживания (СТО) рядом с домом. Ночью он услышал звук своей отъезжающей машины, двигатель которой громко работает из-за имеющейся неисправности.
Ориентировка об автомобиле была передана наружным нарядам полиции. Вскоре машину остановили правоохранители в соседнем районе города.
Выяснилось, что угонщиком оказался 35-летний работник СТО. Пьяный мужчина решил прокатиться на чужой машине, оставленной для ремонта.
За неправомерное завладение автомобилем возбуждено уголовное дело. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.
Машина изъята в технически исправном состоянии и возвращена владельцу, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
В Чите работник СТО угнал оставленную на ремонт «BMW Х5»
Происшествия, Фото:
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