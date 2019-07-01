Машину он угнал, чтобы покататься
Полицейские задержали 23-летнего иркутянина по подозрению в автоугоне, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Об угоне накануне заявил 21-летний житель Иркутска. Он сообщил, что со двора дома по улицы Горка посёлка Ново-Ленино неизвестные украли его «ВАЗ-21063». Ориентировки на машину были незамедлительно переданы всем наружным экипажам.
Спустя некоторое время возле автозаправочной станции, расположенной на улице Челябинская, наряд ДПС обнаружил украденный автомобиль. Сотрудников ГИБДД вызвал водитель «Hyundai Solaris». Как оказалось, незадачливый угонщик нарушил правила и стал участником ДТП.
- Следственно-оперативная группа просмотрела запись с камеры наружного наблюдения на АЗС. В объектив видеокамеры попал момент столкновения и то, как угонщик, вместе с приятелем, перебежав дорогу, скрываются в неизвестном направлении, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области.
Вскоре стражи порядка задержали подозреваемого. Молодой человек раскаялся в содеянном и объяснил, что угнал машину, чтобы прокатиться. Автомобиль вернули владельцу.
За неправомерное завладение машиной возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до 5 лет колонии.
Иркутянин на угнанной машине попал в ДТП и сбежал
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