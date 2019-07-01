Подросток получил травмы различной степени тяжести
30 июня днём в Тарбагатайском районе 32-летний водитель автомашины «ВАЗ-21061», не имеющий права управления транспортным средством, совершил ДТП в посёлке Николаевский. При выполнении разворота водитель врезался в мопед «Альфа» под управлением 15-летнего водителя.
В результате ДТП водитель мопеда получил травмы различной степени тяжести, сообщается УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Прибайкальском районе Бурятии в столкновении с грузовиком погиб 23-летний водитель легковушки. В Гусиноозёрске в ДТП травмы получил 17-летний мотоциклист.
В Бурятии водитель без прав сбил 15-летнего водителя мопеда
Происшествия, Фото:
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