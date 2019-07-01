Забайкалец заботливо выращивал на огороде мак

Мужчина бережно ухаживал и полол грядку с растением



Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в частном доме в селе Малета Забайкальского края обнаружили ухоженную и прополотую грядку с маком. 125 кустов были изъяты и направлены на экспертизу.



На владельца дома возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.



С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.

