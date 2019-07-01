Мужчина бережно ухаживал и полол грядку с растением
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков в частном доме в селе Малета Забайкальского края обнаружили ухоженную и прополотую грядку с маком. 125 кустов были изъяты и направлены на экспертизу.
На владельца дома возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические средства». Санкция статьи предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
С подозреваемого взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
Забайкалец заботливо выращивал на огороде мак
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Происшествия, 01.07.2019
Бочка с квасом стояла на автостоянке
Город Тулун, где прорвало дамбу, почти весь ушёл под воду. В Иркутской области побывал Владимир Путин. ВИДЕО
По словам очевидцев, на месте ДТП много плачущих детей
Молодой человек приехал с севера в Прибайкальский район
Жители Кабанского района стали свидетелями огромного торнадо
Грабёж произошёл ночью на улице
Супруга убийцы и его младший сын неумело врали про обстоятельства трагедии
За прошедшие сутки в Бурятии был обнаружен и оперативно ликвидирован один лесной пожар
Подробнее о том, как улан-удэнские улицы «тонули» после ливня. ФОТО, ВИДЕО
Сильная гроза с градом вновь превратила улицы в «реки»
Молния ударила в двухэтажный дом
Известный в Бурятии юрист Александра Мяханова побывала в селе Россошино, которое стало известно на всю страну после обращения к Путину и жалоб на беспредел нефритодобывающей компании
Личность утопленника не установлена
Происшествия, 28.06.2019
Семья решила эвакуироваться самостоятельно
Происшествия, 28.06.2019
Ущерб от лесного пожара составил 350 тысяч рублей