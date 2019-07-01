В Улан-Удэ пострадал водитель, врезавшийся в квасную бочку

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Житель Бурятии убил агрессивного сына Происшествия, Супруга убийцы и его младший сын неумело врали про обстоятельства трагедии

Улан-Удэ засыпало градом Происшествия, Сильная гроза с градом вновь превратила улицы в «реки»