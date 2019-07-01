Бочка с квасом стояла на автостоянке
В субботу 29 июня на улице Воровского в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель «Тойоты Приус» не справился с рулевым управлением и врезался в квасную бочку, которая стояла за бордюром на автостоянке.
Водителя с проникающей черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжёлой степени ушибом грудной клетки госпитализировали в БСМП, сообщает в оперативной сводке по городу.
Как сообщал «Байкал-Daily», в Южном произошло крупное ДТП, столкнулись сразу четыре транспортных средства: три легковушки и автобус. По словам очевидца, были пострадавшие.
В Улан-Удэ пострадал водитель, врезавшийся в квасную бочку
Происшествия, Фото:
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