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В Улан-Удэ пострадал водитель, врезавшийся в квасную бочку

В Улан-Удэ пострадал водитель, врезавшийся в квасную бочку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru из архива
Бочка с квасом стояла на автостоянке

В субботу 29 июня на улице Воровского в Улан-Удэ произошло ДТП. Водитель «Тойоты Приус» не справился с рулевым управлением и врезался в квасную бочку, которая стояла за бордюром на автостоянке.

Водителя с проникающей черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга тяжёлой степени ушибом грудной клетки госпитализировали в БСМП, сообщает в оперативной сводке по городу.

Как сообщал «Байкал-Daily», в Южном произошло крупное ДТП, столкнулись сразу четыре транспортных средства: три легковушки и автобус. По словам очевидца, были пострадавшие. 
дтп
 
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