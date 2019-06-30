В Улан-Удэ в ДТП попали три машины и автобус: есть пострадавшие









Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от БАТЫР АРТЫКОВ (@artykovbatyr) 29 Июн 2019 в 8:53 PDT



На месте работают сотрудники ГИБДД и «скорой помощи». Очевидец сообщил «Байкал-Daily», что здесь много детей, все плачут.



- В одной «скорой» обрабатывают детей, в другой, видимо, другие пассажиры. У одной из машины водительская подушка безопасности вся в крови, - рассказывает свидетель.



В районе аварии образовалась огромная пробка. «Встали» все машины, которые из Улан-Удэ в Заиграевский район, а также в обратном направлении. На месте работают сотрудники ГИБДД и «скорой помощи». Очевидец сообщил «Байкал-Daily», что здесь много детей, все плачут.- В одной «скорой» обрабатывают детей, в другой, видимо, другие пассажиры. У одной из машины водительская подушка безопасности вся в крови, - рассказывает свидетель.В районе аварии образовалась огромная пробка. «Встали» все машины, которые из Улан-Удэ в Заиграевский район, а также в обратном направлении.





















В воскресенье в первом часу дня в Улан-Удэ произошло ДТП в посёлке Южный. В аварию попали сразу четыре транспортных средства – большой автобус, «Тойота Приус», «Тойота Ипсум» и «Тойота Калдина».- По предварительным данным, водитель «Ипсума» не уступил дорогу автобусу, который врезался в «Приус». Потом его откинуло на «Калдину», - сообщил в Instagtam аварийный комиссар Батыр Артыков.