В Улан-Удэ в ДТП попали три машины и автобус: есть пострадавшие

По словам очевидцев, на месте ДТП много плачущих детей
В воскресенье в первом часу дня в Улан-Удэ произошло ДТП в посёлке Южный. В аварию попали сразу четыре транспортных средства – большой автобус, «Тойота Приус», «Тойота Ипсум» и «Тойота Калдина».
- По предварительным данным, водитель «Ипсума» не уступил дорогу автобусу, который врезался в «Приус». Потом его откинуло на «Калдину», - сообщил в Instagtam аварийный комиссар Батыр Артыков.
На месте работают сотрудники ГИБДД и «скорой помощи». Очевидец сообщил «Байкал-Daily», что здесь много детей, все плачут.
- В одной «скорой» обрабатывают детей, в другой, видимо, другие пассажиры. У одной из машины водительская подушка безопасности вся в крови, - рассказывает свидетель.
В районе аварии образовалась огромная пробка. «Встали» все машины, которые из Улан-Удэ в Заиграевский район, а также в обратном направлении.
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