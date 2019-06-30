Молодой человек приехал с севера в Прибайкальский район
Сотрудники уголовного розыска в селе Острог Прибайкальского района задержали 22-летнего жителя Северо-Байкальского района. У него изъяли марихуану весом около 2,5 килограммов.
Молодой человек находился в Прибайкальском районе в гостях у матери.
Задержанный не работает, ранее неоднократно судим. С него взята подписка о невыезде.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями данной статьи – до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
У гостившего у матери жителя Бурятии изъяли марихуану
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