Улан-удэнец отнял у прохожего рюкзак

Грабёж произошёл ночью на улице



В ночь на 28 июня в полицию обратился 38-летний улан-удэнец, который стал жертвой грабителяю



Неизвестный возле СТО по ул. Воровского отнял у мужчины у него рюкзак, в котором находились около трёх тысяч рублей, банковские карты и личные вещи. Ущерб составил более 13 тысяч рублей.



На розыск преступника незамедлительно были ориентированы все наружные наряды полиции. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы задержали безработного, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 31-летнего жителя Улан-Удэ.



Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



