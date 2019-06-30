Грабёж произошёл ночью на улице
В ночь на 28 июня в полицию обратился 38-летний улан-удэнец, который стал жертвой грабителяю
Неизвестный возле СТО по ул. Воровского отнял у мужчины у него рюкзак, в котором находились около трёх тысяч рублей, банковские карты и личные вещи. Ущерб составил более 13 тысяч рублей.
На розыск преступника незамедлительно были ориентированы все наружные наряды полиции. Вскоре сотрудники патрульно-постовой службы задержали безработного, ранее неоднократно судимого за имущественные преступления 31-летнего жителя Улан-Удэ.
Часть похищенного изъята. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец отнял у прохожего рюкзак
Происшествия, Фото:
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