Житель Бурятии убил агрессивного сына

Супруга убийцы и его младший сын неумело врали про обстоятельства трагедии



Житель Бурятии, убивший старшего сына, получил 9 лет колонии. Трагедия произошла 4 января 2019 года в селе Никольск, сообщили в пресс-службе Мухоршибирского районного суда.



Супруги и их взрослый сын отмечали продолжение нового года. Отец и сын употребили большое количество водки. По пустячному поводу произошла ссора, в ходе которой сын повалил отца на пол и придушил. Мужчина вырвался, взял на кухне нож, вернулся и воткнул его в грудь сына. От острой кровопотери сын скончался на месте преступления.



Отец сразу же во всём признался, в суде заявил о чистосердечном раскаянии.



Однако супруга и младший сын подсудимого пытались облегчить его участь. При этом противоречили друг другу: то говорили, что якобы погибший сам «наткнулся» на нож, а то, что он взял руку отца с ножом и сам воткнул лезвие.



Однако суд все эти показания отверг.



В судебном заседании было установлено, что погибший часто выпивал, в состоянии алкогольного опьянения становился агрессивным, учинял скандалы и драки.



Суд учёл противоправность поведения потерпевшего и исключительно положительные характеристики подсудимого. Отцу назначено 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Мужчина обжаловал приговор, полагая его чрезмерно суровым, однако апелляционная инстанция оставила решение в силе.









