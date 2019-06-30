Гроза стала причиной лесного пожара в Бурятии



При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44





Он действовал на площади 0,01 га в Селенгинском районе. Причиной возникновения пожара послужила гроза. На тушении было задействовано 12 человек лесной охраны и 3 единицы лесопожарной техники, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено.Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.