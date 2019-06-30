30 Июня

29 Июня

28 Июня

Популярное

Гроза стала причиной лесного пожара в Бурятии

Гроза стала причиной лесного пожара в Бурятии
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За прошедшие сутки в Бурятии был обнаружен и оперативно ликвидирован один лесной пожар

Он действовал на площади 0,01 га в Селенгинском районе. Причиной возникновения пожара послужила гроза. На тушении было задействовано 12 человек лесной охраны и 3 единицы лесопожарной техники, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44

лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ потоками воды с моста повредило машины
В Улан-Удэ потоками воды с моста повредило машины
Происшествия, 29.06.2019
Подробнее о том, как улан-удэнские улицы «тонули» после ливня. ФОТО, ВИДЕО
Улан-Удэ засыпало градом
Улан-Удэ засыпало градом
Происшествия, 29.06.2019
Сильная гроза с градом вновь превратила улицы в «реки»
В Бурятии гроза уничтожила дом
В Бурятии гроза уничтожила дом
Происшествия, 29.06.2019
Молния ударила в двухэтажный дом
«Жители села Россошино мести нефритчиков не боятся…»
«Жители села Россошино мести нефритчиков не боятся…»
Происшествия, 29.06.2019
Известный в Бурятии юрист Александра Мяханова побывала в селе Россошино, которое стало известно на всю страну после обращения к Путину и жалоб на беспредел нефритодобывающей компании
В Улан-Удэ нашли тело утонувшего мужчины
В Улан-Удэ нашли тело утонувшего мужчины
Происшествия, 29.06.2019
Личность утопленника не установлена 
Из-за паводка в Иркутской области погибло два жителя
Из-за паводка в Иркутской области погибло два жителя
Происшествия, 28.06.2019
Семья решила эвакуироваться самостоятельно
В Бурятии виновник лесного пожара отделался обязательными работами
В Бурятии виновник лесного пожара отделался обязательными работами
Происшествия, 28.06.2019
Ущерб от лесного пожара составил 350 тысяч рублей
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
В России ужесточили наказания за «пьяные» ДТП
Происшествия, 28.06.2019
Новая редакция Уголовного кодекса, серьёзно осложняющая жизнь нарушителям ПДД, начинает действовать с 28 июня
Дедушка и мальчик пропали при наводнении в Иркутской области
Дедушка и мальчик пропали при наводнении в Иркутской области
Происшествия, 28.06.2019
Они перевернулись на лодке во время эвакуации
Забайкалец угощал родственника на украденные у него же деньги
Забайкалец угощал родственника на украденные у него же деньги
Происшествия, 28.06.2019
Мужчина спрятал их в укромном месте, однако племянник их нашёл
Жительница Бурятии нашла в огороде столетние гранаты
Жительница Бурятии нашла в огороде столетние гранаты
Происшествия, 28.06.2019
В ржавых гранатах были взрывчатые вещества

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Загрузка...
^