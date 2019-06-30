Гроза стала причиной лесного пожара в Бурятии

За прошедшие сутки в Бурятии был обнаружен и оперативно ликвидирован один лесной пожар
Он действовал на площади 0,01 га в Селенгинском районе. Причиной возникновения пожара послужила гроза. На тушении было задействовано 12 человек лесной охраны и 3 единицы лесопожарной техники, сообщает пресс-служба республиканского агентства лесного хозяйства.
В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
При обнаружении очагов возгорания лесники просят население сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44
Подробнее о том, как улан-удэнские улицы «тонули» после ливня. ФОТО, ВИДЕО
Сильная гроза с градом вновь превратила улицы в «реки»
Молния ударила в двухэтажный дом
Известный в Бурятии юрист Александра Мяханова побывала в селе Россошино, которое стало известно на всю страну после обращения к Путину и жалоб на беспредел нефритодобывающей компании
Личность утопленника не установлена
Семья решила эвакуироваться самостоятельно
Ущерб от лесного пожара составил 350 тысяч рублей
Новая редакция Уголовного кодекса, серьёзно осложняющая жизнь нарушителям ПДД, начинает действовать с 28 июня
Они перевернулись на лодке во время эвакуации
Он обвиняется в мошенничестве
Сумку оставили на переднем сиденье
Мужчина спрятал их в укромном месте, однако племянник их нашёл
Суд её оштрафовал
Машину угнал судимый местный житель
В ржавых гранатах были взрывчатые вещества