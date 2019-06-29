«Жители села Россошино мести нефритчиков не боятся…»

Как сообщал «Байкал-Daily», 20 июня на сессии Народного Хурала Бурятии депутат Виктор Малышенко зачитал обращение жителей села Россошино. Они заявляют о бесчинствах местных нефритчиков. Добычей камня занимается ООО «Забайкальское горнорудное предприятие». Вскоре в Сети появилось обращение россошинцев в президенту Путину. В нём говорится, что коренных сельчан – большинство из них эвенки – выгоняют с родовых охотугодий, сжигают их зимовья, не пускают к реке. Саму реку Цыпу, по словам местных жителей, нелегально перекапывают тяжёлой техникой. Всё потому, что в реке есть нефрит-окатыш, который ценнее обычного.
Местные жители рассказывают, что сотрудники компании им прямо говорят: «Вы, узкоглазики, здесь обитать больше не будете, это теперь не ваш дом».
Более того, по их словам, местных жителей привозят на рудник, где есть даже специальная «тюрьма». Здесь людей, которых незаконно задерживают в тайге, фотографируют, собирают досье и держат до четырёх дней. «Потом наше имущество приводят в негодность. Спальные мешки отбирают, продукты уничтожают, портят обувь, дают горсть крупы и потом отпускают на все четыре стороны. В нашей тайге зачастую это смерть», - заявляют местные жители.
На днях по поручению главы Бурятии Алексея Цыденова была создана межведомственная комиссия, которая выехала на сход в Россошино. В состав комиссии вошли представители министерства природных ресурсов Бурятии, комитета территориального развития и комитета по межнациональным отношениям и развитию гражданских инициатив администрации главы, Бурприроднадзора, администрации Баунтовского эвенкийского района с привлечением МВД и прокуратуры, а также уполномоченного по правам человека Юлии Жамбаловой. Сход состоялся 27 июня.
Известный юрист, доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ и общественный деятель Александра Мяханова побывала в Россошино и поделилась своими впечатлениями в блоге на «Байкал-Daily»:
«Жители баунтовского села Россошино, в котором проживают в основном эвенки, сняли видеообращение к президенту России. 20 июня на сессии Народного Хурала сообщили, что жители пожаловались на нефритодобывающую компанию ЗГРП (Забайкальское горнорудное предприятие). Глава республики отреагировал на это созданием комиссии.
Так совпало, что 21 июня мы поехали в Багдарин снимать фильм об очередном районе Бурятии. Дата связана с тем, что на 29 июня был объявлен национальный эвенкийский праздник «Больдёр».
Мы с двумя режиссёрами проехали 600 км, обустроились, начали снимать красоты района и брать интервью у талантливых людей. Некоторые спрашивали, с какого мы телеканала и что будем показывать по этому конфликту. Отвечала, что заниматься расследованием не собираемся. Жизнь, как обычно, внесла свои коррективы. Очень много информации поступало из Улан-Удэ, от знакомых СМИшников, коллег и других знакомых. Плюсом шла информация от местных жителей, среди которых оказалось также много знакомых. Затем нам сообщили, что 27 июня в Россошино будет сход жителей, на который ждут главу района, уполномоченную по правам человека, руководителя ЗГРП, представителей прокуратуры и высокопоставленных сотрудников МВД. Решила поехать туда до их приезда, чтобы нас не ассоциировали с проверяющими. Отменить поездку не представлялось возможным, поскольку Россошино - эвенкийское село и его необходимо снять для фильма. Ещё помнила из своих командировок, начиная с 80-х, что там был крупный совхоз.
Утром 26 июня выдвинулись в 7 часов, поскольку предстояло ехать 120 км по бездорожью. В Россошино сразу подъехали к администрации и зашли к главе. Удивило, что глава молодой и разумный. Выслушав нас, сразу пригласил своих помощников, которые предложили программу с учётом наших пожеланий. Сразу обеспечили машиной, на которой съездили к месту поклонения эвенков, по домам интересующих нас людей. Мы взяли интервью у охотника; затем послушали песни собственного сочинения на эвенкийском и русском языках под гитару; потом мастерица показала, как она шьёт кумаланы и куклы в национальном облачении, попутно угостив нас вкусным супом и выпечкой.
В следующем доме взяли интервью у дочери участника Великой Отечественной войны, выслушав историю рода. Здесь же хозяйка дома продемонстрировала, как стряпают орочёнские лепёшки, и мы с удовольствием их тут же отведали с другими вкусностями. Затем показали собаку, которую хозяйка не любила за пакостливый характер, но ставшую любимицей после спасения хозяина дома от медведя. После этого поснимали виды деревни с рекой Амалат и окружающим лесом. Когда вернулись к администрации, там шла репетиция к Больдёру, в которой принимали участие в основном дети и женщины. Многие мужчины находились в лесу на охоте.
А теперь о главном, для чего собственно и пишу о Россошино. Что меня поразило и удивило. Жители говорили в своём обращении к Путину о претензиях к ЗГРП, полиции и другим властям. Но в этом не было надрыва, агрессии. Они хотели, чтобы их услышали и чтобы восторжествовала справедливость, а их жизнь в это время шла своим чередом. Когда они репетировали, рядом в кабинетах брали объяснения несколько сотрудников МВД. Все спокойно шли туда, когда их приглашали. А остальные продолжали со всей ответственностью готовиться к Больдёру, второй день которого должен проходить именно в Россошино.
Когда они пели песни или стряпали лепёшки, то отдавались делу целиком. Дети не мешали, и никто их не прогонял, они были равными. Лица эвенков разные, поскольку у одной муж украинец, с которым живут больше 30 лет, у другой – белорус, и тоже в браке больше 30 лет, есть браки с русскими и бурятами. Чистых эвенков, с их слов, практически нет. На мой вопрос, почему они живут в Россошино, где так трудно с работой, несметное количество паутов и комаров, украинец ответил, что здесь он дома. В дополнение пошутил, что ездил к дочери в Питер и ему не понравилось, что за день не встречаешь ни одного знакомого лица. К слову, шутить здесь любят почти все. Охотник, к примеру, тоже рассказал нам несколько смешных баек.
Сходили мы и к базе ЗГРП, которая расположена в селе. И это особенно удивительно, поскольку его руководство ни разу за 6 лет, со слов жителей, не встретилось с ними. Хотя, их неоднократно приглашали на сход. Возможно, считают, что 200 человек не стоят их внимания. Странно, но именно это мне говорили перед поездкой: «Какие-то 200 человек, а бучу подняли на всю страну». Следует отметить, что Россошино на вид небогатое село. Очень много заброшенных домов, люди уезжают особенно активно в последние два года. Возможно, отсюда и уверенность эвенков, что их выживают с родных земель.
Как юрист могу сказать, что в этом конфликте вина властей очевидна. Безотносительно, нарушали ли какие законы россошинцы, и всё ли правда, что они говорят. В любом случае, им должны были давать ответы на их заявления-обращения на низовом уровне, с разъяснением права на обжалование. Некоторые СМИ несколько лет назад писали об имеющемся конфликте между россошинцами и ЗГРП. Более того, писали тогда и об интересе криминальных структур, как российского, так и республиканского уровня. И даже громкое убийство адвоката, связанного с ЗГРП, не заставило власти обратить внимание на эту ситуацию. Хотя, оно тоже было связано с нефритовыми разборками.
Женщины села говорили, что они устали терпеть. Почти 6 лет они стучатся в разные двери. Если начали стрелять по ним, то дальше могут начать убивать, а у них подрастают дети. После схода на мой вопрос, не боятся ли они мести, один мужчина ответил отрицательно. И добавил, что они народ, и если уберут одного, то останутся другие. Сказал он и о том, что в Россошино довольны итогами схода. Руководитель ЗГРП пообещал разобраться с виновными. Правоохранительные органы начали работать.
Мне понравились россошинцы. Я на их стороне, поскольку почти всегда на стороне слабых. Народ разделился во мнении, чем закончится эта история. Кто-то говорит, что это продолжение протестов в Закаменске и Хоринске, где власти под напором жителей поменяли своё решение. И что эвенкам Россошино пойдут навстречу, они смогут беспрепятственно снова охотиться и рыбачить на своих землях. Другие более пессимистичны. Предрекают, что жителей «сломают», либо вышлют на некоторое время одиозного начальника службы охраны ЗГРП, которого россошинцы и обвиняют в самоуправстве и садизме. И затем всё пойдёт по-прежнему, поскольку район и республика нуждается в деньгах и другой помощи могущественного ЗГРП.
Не знаю, чем закончится этот конфликт. Моё личное мнение, что всё должно быть по Закону. По форме и особенно по духу. Если будет доказана вина сотрудников ЗГРП, они должны быть привлечены к ответственности. Если в чём-то виноваты россошинцы, то и они должны отвечать.
Власти же должны извлечь урок. В том числе и то, что деньги в виде налогов и благотворительной помощи не повод не защищать своих жителей».