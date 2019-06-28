В Бурятии виновник лесного пожара отделался обязательными работами

Ущерб от лесного пожара составил 350 тысяч рублей



Житель села Тулдун Еравнинского района Бурятии признан виновным за повреждении лесных насаждений в результате неосторожного обращения с огнём, причинившем крупный ущерб.



В мае 2019 года в лесном массиве Еравнинского сельского участкового лесничества мужчина развёл костёр. Огонь распространился по лесу, из-за чего были повреждены лиственницы. Ущерб составил почти 350 тысяч рублей.



Суд приговорил виновника пожара к 250 часам обязательных работ. Также с него взыщут причинённый ущерб.



Приговор вступил в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

