Они перевернулись на лодке во время эвакуации
В Иркутской области начата доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 8-летнего мальчика и 86-летнего мужчины. Также проводятся следственные действия по факту халатности должностных лиц, не принявших своевременных мер по эвакуации населения в посёлка Евдокимовский Тулунского района.
Как сообщал «Байкал-Daily», в соседнем регионе затоплены больше двух тысяч домов и более двух тысяч приусадебных участков.
По предварительным данным, поздно вечером 27 июня шесть человек при самостоятельной эвакуации из затопленных домов переправлялись по реке на лодке, однако в какой-то момент она перевернулась. В результате произошедшего два человека до сих пор не найдены, со слов очевидцев их унесло течением.
- В настоящее время на месте работают спасатели, жителям оказывается помощь, в том числе психологическая. Следователи СКР опрашивают очевидцев, родителей мальчика, которым чудом удалось выжить. В рамках проверки следствием будет дана оценка действиям/бездействию должностных лиц органов ответственных за эвакуацию, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Дедушка и мальчик пропали при наводнении в Иркутской области
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ущерб от лесного пожара составил 350 тысяч рублей
Они перевернулись на лодке во время эвакуации
Он обвиняется в мошенничестве
Сумку оставили на переднем сиденье
Машину угнал судимый местный житель
В ржавых гранатах были взрывчатые вещества
По словам очевидцев, в аварии пострадала женщина
Подозреваемый взломал дверь приятеля
Убийца оголодал и пытался покончить с собой
Дороги в Курумканском, Баргузинском и Окинском районах по-прежнему затоплены
В Иркутской области, где бушует паводок, потоками воды сносит дома
Она получила условный срок
Ещё один доставленный в Улан-Удэ пассажир со сгоревшего Ан-24 не может наступать на ногу
Киллера из Бурятии наняли для убийства бизнесмена
После дождей поднялась река Ока