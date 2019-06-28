Он обвиняется в мошенничестве
Прокурор Советского района Улан-Удэ утвердил обвинительное заключение в отношении владельца сети агентств недвижимости. Предприниматель обвиняется в совершении пяти эпизодов по статье «Мошенничество в крупном размере», а также в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Следствие установило, что с 2013 по 2015 годы мужчина обманывал граждан по сделкам купли-продажи недвижимости и похищал деньги.
Также бизнесмен незаконно приобрёл право собственности на жилые помещения в пользу третьих лиц, из-за чего двое человек лишились прав на своё жильё.
В результате потерпевшим причинён материальный ущерб в сумме 3,7 миллиона рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения в Советский районный суд Улан-Удэ. Наиболее строгая санкция за указанные преступления предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
В Улан-Удэ будут судить владельца сети агентств недвижимости
Происшествия, Фото:
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