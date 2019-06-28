Улан-удэнец украл сумку из машины у торгового центра

Сумку оставили на переднем сиденье



В Улан-Удэ 34-летний горожанин проник в салон припаркованной около торгово-развлекательного центра машины. Вор украл дамскую сумку с документами и вещами, пока хозяева совершали покупки. Ущерб составил 3600 рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Сумку оставили на переднем пассажирском сиденье.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

