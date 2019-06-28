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Улан-удэнец украл сумку из машины у торгового центра

Улан-удэнец украл сумку из машины у торгового центра
Происшествия, 
Сумку оставили на переднем сиденье

В Улан-Удэ 34-летний горожанин проник в салон припаркованной около торгово-развлекательного центра машины. Вор украл дамскую сумку с документами и вещами, пока хозяева совершали покупки. Ущерб составил 3600 рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

Сумку оставили на переднем пассажирском сиденье.

Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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