Сумку оставили на переднем сиденье
В Улан-Удэ 34-летний горожанин проник в салон припаркованной около торгово-развлекательного центра машины. Вор украл дамскую сумку с документами и вещами, пока хозяева совершали покупки. Ущерб составил 3600 рублей, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Сумку оставили на переднем пассажирском сиденье.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл сумку из машины у торгового центра
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