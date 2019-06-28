Убийца оголодал и пытался покончить с собой
В Бурятии задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве матери и сбежавший после этого.
Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 13 июня в посёлка Онохой. По версии следствия, 29-летний мужчина набросился на 49-летнюю мать с топором. Это произошло после того, как родители сами дали старшему сыну пиво в честь Дня России. Хотя алкоголь ему категорически противопоказан в связи с шизофренией.
После расправы мужчина скрылся с места происшествия и до недавнего времени был в бегах.
- После возбуждения уголовного дела был организован розыск подозреваемого. Привлечены значительные силы и средства полиции, включая кинологов со служебными собаками. Однако молодому человеку удавалось на протяжении нескольких дней скрываться за пределами населённого пункта, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.
Мужчина бродил вдоль берега реки Уда, голодал, в итоге, обессилил. После этого вышел к автомобильной дороге и на обочине пытался покончить с собой.
Ехавшие мимо граждане вызвали скорую помощь.
- Раненого отвезли в больницу, где провели операцию. В настоящее время возле палаты, где он находится, выставлен наряд сотрудников полиции. Как только врачи дадут заключение о том, что подозреваемый может участвовать в следственных действиях, молодой человек будет допрошен. Также будет решён вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК России по Бурятии.
В Бурятии шизофреник убил мать и пустился в бега
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