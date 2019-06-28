28 Июня

27 Июня

Популярное

В Бурятии шизофреник убил мать и пустился в бега

В Бурятии шизофреник убил мать и пустился в бега
Происшествия, 
Убийца оголодал и пытался покончить с собой

В Бурятии задержан молодой человек, подозреваемый в убийстве матери и сбежавший после этого.

Как сообщал «Байкал-Daily», трагедия произошла 13 июня в посёлка Онохой. По версии следствия, 29-летний мужчина набросился на 49-летнюю мать с топором. Это произошло после того, как родители сами дали старшему сыну пиво в честь Дня России. Хотя алкоголь ему категорически противопоказан в связи с шизофренией.

После расправы мужчина скрылся с места происшествия и до недавнего времени был в бегах.

- После возбуждения уголовного дела был организован розыск подозреваемого. Привлечены значительные силы и средства полиции, включая кинологов со служебными собаками. Однако молодому человеку удавалось на протяжении нескольких дней скрываться за пределами населённого пункта, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Бурятии.

Мужчина бродил вдоль берега реки Уда, голодал, в итоге, обессилил. После этого вышел к автомобильной дороге и на обочине пытался покончить с собой.

Ехавшие мимо граждане вызвали скорую помощь.

- Раненого отвезли в больницу, где провели операцию. В настоящее время возле палаты, где он находится, выставлен наряд сотрудников полиции. Как только врачи дадут заключение о том, что подозреваемый может участвовать в следственных действиях, молодой человек будет допрошен. Также будет решён вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в СУ СК России по Бурятии.

убийство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии шизофреник убил мать и пустился в бега
В Бурятии шизофреник убил мать и пустился в бега
Происшествия, 28.06.2019
Убийца оголодал и пытался покончить с собой
В Бурятии ливень отрезал от «большого мира» село Хужир
В Бурятии ливень отрезал от «большого мира» село Хужир
Происшествия, 28.06.2019
Дороги в Курумканском, Баргузинском и Окинском районах по-прежнему затоплены
Затоплено больше двух тысяч домов: Иркутская область «тонет»
Затоплено больше двух тысяч домов: Иркутская область «тонет»
Происшествия, 28.06.2019
В Иркутской области, где бушует паводок, потоками воды сносит дома
Одной из пострадавших в авиакатастрофе в Бурятии нужна операция на руке
Одной из пострадавших в авиакатастрофе в Бурятии нужна операция на руке
Происшествия, 28.06.2019
Ещё один доставленный в Улан-Удэ пассажир со сгоревшего Ан-24 не может наступать на ногу  
В Красноярске будут судить киллера из Бурятии
В Красноярске будут судить киллера из Бурятии
Происшествия, 28.06.2019
Киллера из Бурятии наняли для убийства бизнесмена
В ещё одном районе Бурятии ввели режим ЧС
В ещё одном районе Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия, 28.06.2019
После дождей поднялась река Ока
В Бурятии женщина украла телефон в торговом центре
В Бурятии женщина украла телефон в торговом центре
Происшествия, 28.06.2019
Вчера днем сработала кнопка экстренного вызова, установленная в магазине в селе Петропавловка Джидинского района
Незваные гости избили и ограбили жительницу Бурятии
Незваные гости избили и ограбили жительницу Бурятии
Происшествия, 28.06.2019
Преступление произошло во время распития алкоголя
В Улан-Удэ два ДТП произошли рядом друг с другом
В Улан-Удэ два ДТП произошли рядом друг с другом
Происшествия, 28.06.2019
Разница между авариями составила несколько минут
В Бурятии сотрудница почты присвоила 1,2 миллиона рублей
В Бурятии сотрудница почты присвоила 1,2 миллиона рублей
Происшествия, 28.06.2019
Украденные деньги принадлежали Улан-Удэнскому почтамту
В Бурятии алкоголик обокрал мать
В Бурятии алкоголик обокрал мать
Происшествия, 28.06.2019
Мужчина воспользовался услугой «мобильный банк»
В Забайкалье вор-сантехник тайком сделал дубликат ключей
В Забайкалье вор-сантехник тайком сделал дубликат ключей
Происшествия, 28.06.2019
Мужчина украл водонагреватель, смеситель и счётчики

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^