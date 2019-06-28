После дождей поднялась река Ока
После прошедших ливней в Окинском районе Бурятии поднялся уровень воды на реке Ока. Подтопило дорожное полотно между Орликом и сельскими поселениями «Бурунгольское» и «Сойотское».
В Окинском районе введён режим «Чрезвычайная ситуация».
На место направлена оперативная группа Окинского пожарно-спасательного гарнизона.
Администрация проводит мониторинг уровня воды в селе Орлик. По состоянию на 09.10 часов, уровень воды понизился на 25 см и составляет 307 см, для выхода на пойму необходимо 450 см.
На данный момент угроза подтопления Орлика отсутствует, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также режим ЧС был введён в Баргузинском и Курумканском районах, где после ливней размыло дороги.
В ещё одном районе Бурятии ввели режим ЧС
Происшествия, Фото:
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