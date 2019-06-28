В Бурятии женщина украла телефон в торговом центре

Вчера днем сработала кнопка экстренного вызова, установленная в магазине в селе Петропавловка Джидинского района



Через три минуты на место прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Администратор пояснила, что у неё украли сотовый телефон, лежавший на столе.



Просмотрев камеры видеонаблюдения, росгвардейцы установили приметы подозреваемой и направились на её поиски. Спустя полчаса вневедомственной охраны обратил внимание на женщину, схожую по приметам с ориентировкой.



Задержанная, 51-летняя местная жительница, была доставлена в отдел полиции. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

