Вчера днем сработала кнопка экстренного вызова, установленная в магазине в селе Петропавловка Джидинского района
Через три минуты на место прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Администратор пояснила, что у неё украли сотовый телефон, лежавший на столе.
Просмотрев камеры видеонаблюдения, росгвардейцы установили приметы подозреваемой и направились на её поиски. Спустя полчаса вневедомственной охраны обратил внимание на женщину, схожую по приметам с ориентировкой.
Задержанная, 51-летняя местная жительница, была доставлена в отдел полиции. Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
В Бурятии женщина украла телефон в торговом центре
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