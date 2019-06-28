В Улан-Удэ два ДТП произошли рядом друг с другом

Разница между авариями составила несколько минут
Накануне на улице Пищевая в Улан-Удэ произошло два ДТП с разницей в 10 минут. По словам очевидца, сперва столкнулись «Тойота Креста» и «Ниссан Санни» перед пешеходным переходом.
Примерно через 10 минут на противоположной стороне произошло ещё одно дорожное происшествие. На этот раз столкнулись «Тойота Аллекс» и «Хёндай».
- Женщина на «Хёндае» пыталась объехать «Тойоту» и совершила касательное столкновение, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель происшествия.
В обеих авариях никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
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