В Улан-Удэ два ДТП произошли рядом друг с другом

Накануне на улице Пищевая в Улан-Удэ произошло два ДТП с разницей в 10 минут. По словам очевидца, сперва столкнулись «Тойота Креста» и «Ниссан Санни» перед пешеходным переходом.











В обеих авариях никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.











Примерно через 10 минут на противоположной стороне произошло ещё одно дорожное происшествие. На этот раз столкнулись «Тойота Аллекс» и «Хёндай».- Женщина на «Хёндае» пыталась объехать «Тойоту» и совершила касательное столкновение, - рассказал «Байкал-Daily» свидетель происшествия.