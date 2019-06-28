В Бурятии алкоголик обокрал мать

Мужчина воспользовался услугой «мобильный банк»
25 июня 73-летний житель Заиграевского района Бурятии заявил в полицию о краже у супруги сотового телефона и денег с банковского счета. Ущерб составил около 8 тысяч рублей.
Как выяснили стражи порядка, кражу совершил сын женщины. Пьяный 45-летний мужчина украл гаджет матери и перевёл деньги с помощью «мобильного банка» на свой счёт.
Деньги он пропил за несколько дней.
Мужчина ранее судим за преступления имущественного характера. За кражу возбуждено уголовное дело. Украденный телефон изъят. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
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Происшествия, Фото:
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