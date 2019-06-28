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За сутки в Бурятии не было ни одного лесного пожара

За сутки в Бурятии не было ни одного лесного пожара
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Леса от пожаров спасли дожди

За прошедшие сутки работ по тушению лесных пожаров не производилось, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.

Леса патрулируют сотрудники агентства лесного хозяйства, МВД и МЧС.
За 2019 год проведено более 15 тысяч рейдов, выявлено 2570 нарушений. Рассмотрено 1046 административных дел, сумма наложенных штрафов составила 4,6 млн рублей.

За пожароопасный сезон выявлено 29 виновников возникновения лесного пожара, возбуждено 29 уголовных дел. Привлечено к уголовной ответственности четыре человека.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

При обнаружении очагов возгорания следует сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44


лесные пожары
 
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