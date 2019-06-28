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В Бурятии сторож устроил лесной пожар, готовя еду в бочке

В Бурятии сторож устроил лесной пожар, готовя еду в бочке
Происшествия,  Фото:МВД по Бурятии
Он не потушил огонь и уснул

Вечером 26 июня в полицию Муйского района Бурятии позвонил сотрудник лесхоза. Он сообщил, что обнаружил лесной пожар в 4,5 километрах от посёлка Таксимо.

Полицейские установили, что 52-летний местный житель охранял лесоделяну. Около семи часов вечера мужчина разжёг огонь в самодельной металлической бочке, чтобы приготовить еду.

- Не убедившись в том, что огонь потушен, ушёл спать в строительный вагончик. Вследствие чего произошло возгорание леса. Находившиеся рядом лесорубы, увидев пожар, разбудили спящего сторожа и вызвали специализированные службы, - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Пожар потушен. Ущерб лесному фонду не причинён.

В отношении мужчины составлен административный протокол за несоблюдение требований по обеспечению пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима, уточнили в МВД по Бурятии.


лесные пожары
 
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