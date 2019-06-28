Девушки должны были заниматься в Китае по своей художественной специальности
25 июня в правоохранительные органы обратились родители 16-летней девушки из Забайкальского края.
В туристической поездке, которая была организована детской художественной школой города Краснокаменск, подростки должны были закрепить свои навыки, занимаясь оформлением фасадов зданий. Вместо этого школьницы работали официантками в одном из ресторанов. Их условия проживания также не соответствовали первоначально оговорённым.
Следователи опросили одну из девушек, побывавших в КНР, её родителей. Затребованы и будут изучены документы по организации туристической поездки. В ближайшее время следователи установят все обстоятельства, сообщает пресс-служба СУ СК по Забайкальскому краю.
Школьниц из Забайкалья заставили работать в Китае официантками
Происшествия, Фото:
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