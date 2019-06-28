Молодой человек воспользовался подключенной услугой «мобильный банк»
63-летний житель Бичурского района Бурятии заявил в полицию о краже более 100 тысяч рублей с его кредитной карты.
Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 25-летний житель города Кяхта.
Пенсионер, оформив кредитную карту, подключил к ней «мобильный банк. Спустя некоторое время он перестал пользоваться сим-картой, но не отключил услугу. Этим и воспользовался новый владелец абонентского номера. Увидев внушительную сумму на счёте, молодой человек неоднократно снимал деньги и тратил их на свои нужды.
О том, что произошло снятие денег, пенсионер узнал только тогда, когда ему позвонили из банка и напомнили о задолженности.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Полицейские призывают быть бдительными и в случае утраты банковской карты немедленно её заблокировать через «горячую линию» банка; отключать услугу «мобильный банк» при смене номеров телефонов и утрате гаджетов.
Житель Бурятии потратил с кредитки пенсионера 100 тысяч рублей
Происшествия, Фото:
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