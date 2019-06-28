Житель Бурятии потратил с кредитки пенсионера 100 тысяч рублей

Молодой человек воспользовался подключенной услугой «мобильный банк»



63-летний житель Бичурского района Бурятии заявил в полицию о краже более 100 тысяч рублей с его кредитной карты.



Стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый 25-летний житель города Кяхта.



Пенсионер, оформив кредитную карту, подключил к ней «мобильный банк. Спустя некоторое время он перестал пользоваться сим-картой, но не отключил услугу. Этим и воспользовался новый владелец абонентского номера. Увидев внушительную сумму на счёте, молодой человек неоднократно снимал деньги и тратил их на свои нужды.



О том, что произошло снятие денег, пенсионер узнал только тогда, когда ему позвонили из банка и напомнили о задолженности.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полицейские призывают быть бдительными и в случае утраты банковской карты немедленно её заблокировать через «горячую линию» банка; отключать услугу «мобильный банк» при смене номеров телефонов и утрате гаджетов.

