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Вор-золотодобытчик предстанет перед судом в Иркутской области

Вор-золотодобытчик предстанет перед судом в Иркутской области
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Он украл золота на три миллиона рублей

В Иркутской области бывший работник золотодобывающего производственного участка Кадали-Макит АО «Светлый» обвиняется в краже в особо крупном размере и в незаконном обороте драгоценных металлов в крупном размере.

Как сообщал «Байкал-Daily», ранее судимый за незаконный оборот драгоценных металлов работник золотодобывающей организации, расположенной в Бодайбинском районе, осенью 2013 года украл золотосодержащий материал. Его вес составил 3883 гр., в нём содержалось 2317 гр. золота и 338 гр. серебра. Украденное мужчина спрятал в лесу в 180 км от города Бодайбо.

Ущерб причинён на общую сумму более 3 миллионов рублей.

После снятия судимости за незаконный оборот драгоценных металлов, совершённый в 2014 году, в феврале 2019 года гражданин вернулся к тайнику и хотел увезти золото в Чувашскую Республику. Но на железнодорожном вокзале станции Таксимо в Бурятии его задержали транспортные полицейские.

Уголовное дело направлено в Бодайбинский городской суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

кража
 
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