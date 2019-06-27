Житель Бурятии украл шланги и ковровые дорожки

Мужчина поживился тем, что было в недострое



В Прибайкальском районе Бурятии 40-летний житель села Кика совершил кражу в соседнем строящемся доме. Вор воспользовался тем, что хозяев дома не было. Он украл поливочные шланги общим метражом 50 метров, укрывной материал, ковровые дорожки.



Ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



- Полицейские напоминают жителям республики о необходимости принятия мер безопасности, которые позволят сохранить ваше имущество: наличии решёток и противовзломной фурнитуры на окнах, надёжных запирающих устройств на дверях домов, сторожевой охраны. Возможна также установка системы видеонаблюдения либо оборудование жилища охранной сигнализацией как самого надёжного способа уберечь имущество от хищения, а жилище от взлома, - предостерегают в ведомстве.



Кроме того, в период отсутствия стоит попросить соседей присмотреть за жильём.

