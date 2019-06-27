Житель Иркутской области с ножом ограбил 91-летнюю пенсионерку

Преступник проник в квартиру пожилой женщины через балкон



В отдел полиции Иркутской области поступило сообщение от пожилой жительницы деревни Горохово. Её сосед проник к ней в квартиру через балкон, избил и под угрозой применения ножа забрал у пенсионерки сбережения в размере 1500 рублей.



- В результате совместной работы сотрудников патрульно-постовой службы Николая Преловского и Александра Ханхараева, а также оперативников уголовного розыска отдела полиции №10, подозреваемый был задержан, им оказался ранее судимый 26-летний мужчина, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.



Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».



