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В Иркутской области подтоплено порядка 600 домов

В Иркутской области подтоплено порядка 600 домов
Происшествия,  Фото:ГУ МЧС по Иркутской области
Есть угроза подтопления ещё почти 900 домов

В городе Нижнеудинск и Нижнеудинском районе, а также в Тайшетском районе введён режим «Чрезвычайная ситуация» в связи с подтоплением, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

Всего подтоплено порядка 600 домов.

В городе Нижнеудинск подтоплено 110 жилых домов. В Нижнеудинском районе в посёлке Шумский - 76 приусадебных участков, в отдаленном населённом пункте Алыгджер - 30 жилых домов.

В Тайшетском районе в поселке Сереброво в зоне подтопления находятся 23 жилых дома, в населенных пунктах Соляная - 321 дом, Талая - 51 приусадебный участок.

В городе Тулун в результате резкого подъёма уровня воды на реке Ие существует угроза подтопления 887 домов. В настоящий момент уровень воды составляет 690 сантиметров при критических отметках в 700 сантиметров.

Во всех населённых пунктах развернуты пункты временного размещения для жителей подтопленных домов, подготовлен транспорт на случай возможной эвакуации населения.

- В 10 утра в населенный пункт Алыглжер Нижнеудинского района, отрезанный большой водой, из города Красноярска вылетает вертолет Ми-8 МЧС России с 10 спасателями Сибирского регионального поисково-спасательного отряда. Высадка группировки будет осуществляться путем беспарашютного десантирования. Из Иркутска вертолетом Ми-8 МЧС России 10 спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда направляются в город Нижднеудинск. Вертолет остается на дежурстве на случай эвакуации населения. Автомобильным транспортом еще 10 байкальских спасателей направлены в город Тулун, где ожидается ухудшение оперативной обстановки, - сообщил Валентин Нелюбов, начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области.

Как сообщал «Байкал-Daily», обильные дожди также размыли дороги в Баргузинском и Курумканском районах Бурятии, где введён режим ЧС.
подтопление
 
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