27 Июня

26 Июня

Популярное

В Братске школьный главбух подозревается в получении взятки

В Братске школьный главбух подозревается в получении взятки
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
По версии следствия, взятка составила 360 тысяч рублей

В Братске возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера специальной (коррекционной) школы №25. Главбух подозревается в получение взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, с октября 2016-го по март 2018 года главный бухгалтер школы получила на свой лицевой счёт, а также другие указанные ею лицевые счета от индивидуального предпринимателя 360 тысяч рублей. Деньги были перечислены за приоритетное заключение с данным ИП договоров на поставку продуктов питания.

В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия.
взятка
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Иркутской области подтоплено порядка 600 домов
В Иркутской области подтоплено порядка 600 домов
Происшествия, 27.06.2019
Есть угроза подтопления ещё почти 900 домов
В Братске школьный главбух подозревается в получении взятки
В Братске школьный главбух подозревается в получении взятки
Происшествия, 27.06.2019
По версии следствия, взятка составила 360 тысяч рублей
В Улан-Удэ мужчина украл забытую девушкой сумку в кафе
В Улан-Удэ мужчина украл забытую девушкой сумку в кафе
Происшествия, 27.06.2019
Мужчина хотел вернуть паспорт за вознаграждение
В Улан-Удэ задержали сбытчика гашиша
В Улан-Удэ задержали сбытчика гашиша
Происшествия, 27.06.2019
В автомобиле обнаружили гашиш и шприц с гашишным маслом
Выпавший в Бурятии град побил огороды
Выпавший в Бурятии град побил огороды
Происшествия, 27.06.2019
Жители Бурятии делятся фото и видео стихии
Эксперты назвали причину массовой гибели рыбы на Байкале
Эксперты назвали причину массовой гибели рыбы на Байкале
Происшествия, 27.06.2019
На севере Бурятии на берег Байкала выбросило около 500 байкальских бычков-подкаменщиков
В двух районах Бурятии дожди смывают дороги
В двух районах Бурятии дожди смывают дороги
Происшествия, 27.06.2019
В Баргузинском и Курумканском районах Бурятии введён режим ЧС
В Бурятии не осталось лесных пожаров
В Бурятии не осталось лесных пожаров
Происшествия, 27.06.2019
На части республики накануне прошли дожди
Несколько улиц в Улан-Удэ оставались без света
Несколько улиц в Улан-Удэ оставались без света
Происшествия, 27.06.2019
В двух дачных товариществах всё ещё нет электроэнергии 
В Улан-Удэ осудили бездомного, спалившего лес
В Улан-Удэ осудили бездомного, спалившего лес
Происшествия, 27.06.2019
Он развёл костёр в лесу и уснул 
В Бурятии пожар с бесхозного строения чуть не перешёл на жилые дома
В Бурятии пожар с бесхозного строения чуть не перешёл на жилые дома
Происшествия, 26.06.2019
Огонь уничтожил крупное нежилое здание площадью 700 кв.м.
Иркутянка подожгла «Мерседец Бенц»
Иркутянка подожгла «Мерседец Бенц»
Происшествия, 26.06.2019
32–летняя иркутянка задержана за поджог автомобиля «Мерседес Бенц».
В Бурятии парень убил 16-летнюю девушку за отказ в близости
В Бурятии парень убил 16-летнюю девушку за отказ в близости
Происшествия, 26.06.2019
18-летний молодой человек расправился с девушкой в заброшенном здании
В Братске 13 человек отравились шаурмой
В Братске 13 человек отравились шаурмой
Происшествия, 26.06.2019
Следователи начали проверку

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^