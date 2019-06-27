В Братске школьный главбух подозревается в получении взятки

По версии следствия, взятка составила 360 тысяч рублей



В Братске возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера специальной (коррекционной) школы №25. Главбух подозревается в получение взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.



По версии следствия, с октября 2016-го по март 2018 года главный бухгалтер школы получила на свой лицевой счёт, а также другие указанные ею лицевые счета от индивидуального предпринимателя 360 тысяч рублей. Деньги были перечислены за приоритетное заключение с данным ИП договоров на поставку продуктов питания.



В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия.

