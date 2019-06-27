По версии следствия, взятка составила 360 тысяч рублей
В Братске возбуждено уголовное дело в отношении главного бухгалтера специальной (коррекционной) школы №25. Главбух подозревается в получение взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
По версии следствия, с октября 2016-го по март 2018 года главный бухгалтер школы получила на свой лицевой счёт, а также другие указанные ею лицевые счета от индивидуального предпринимателя 360 тысяч рублей. Деньги были перечислены за приоритетное заключение с данным ИП договоров на поставку продуктов питания.
В настоящее время следователи проводят необходимые следственные действия.
В Братске школьный главбух подозревается в получении взятки
Происшествия, Фото:
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