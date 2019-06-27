Мужчина хотел вернуть паспорт за вознаграждение
Ранним утром 26 июня в дежурную часть полиции в Улан-Удэ обратилась 20-летняя горожанка и сообщила о краже сумки. Девушка рассказала, что забыла её на подоконнике в кафе, где отдыхала с подругой. А когда вернулась, сумки уже не было.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе отработки территории полицейские неподалёку от заведения задержали подозреваемого. При нём оказались паспорт и банковская карта девушки.
27-летний житель Гурульбы признался в хищении. Он рассказал, что выбросил сумку в одном из близлежащих дворов, спрятав её в мешке со строительным мусором. Себе он оставил лишь паспорт и банковскую карту - чтобы впоследствии вернуть за вознаграждение.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о краже.
Также в полиции отмечают, что подозреваемый не работает и ранее уже был судим за грабёж и наркопреступление.
В Улан-Удэ мужчина украл забытую девушкой сумку в кафе
Происшествия, Фото:
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