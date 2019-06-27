На севере Бурятии на берег Байкала выбросило около 500 байкальских бычков-подкаменщиков
Как сообщал «Байкал-Daily», 12 июня была зафиксирована массовая гибель рыбы на побережье озера Байкал в Бурятии. В бухте Губа Сеногда вблизи Северобайкальска погибло около 500 особей байкальского бычка-подкаменщика.
26 июня специалисты ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» озвучили причины смерти рыбы.
Всего на экспертизу были переданы 35 проб патологического материала. Во всех обнаружили поражение половозрелыми гельминтами четырёх видов, а также тремя видов личинок гельминтов. В отдельных рыбах обнаружено до 235 личинок.
- Нужно отметить, что среди перечисленных гельминтозов рыб встречаются и высокопатогенные паразиты, - сообщают в Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории.
По мнению специалистов, именно заражение большим количеством паразитов могло ослабить организм рыб и понизить их сопротивляемость к различным неблагоприятным факторам среды обитания.
Эксперты назвали причину массовой гибели рыбы на Байкале
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