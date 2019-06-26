Ещё четверо людей пострадали
Сегодня утром в 350 км от города Бодайбо в Иркутской области произошло ДТП с участием большегруза «Урал», перевозившего вахтовиков. В аварии один человек погиб и четверо пострадали.
Следствием начата доследственная проверка по ч.2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».
По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением, автомобиль на спуске покатился вниз и перевернулся.
- В настоящее время следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.
В перевернувшемся «Урале» в Иркутской области погиб вахтовик
Происшествия, Фото:
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