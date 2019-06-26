26 Июня

25 Июня

Популярное

В перевернувшемся «Урале» в Иркутской области погиб вахтовик

В перевернувшемся «Урале» в Иркутской области погиб вахтовик
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Ещё четверо людей пострадали

Сегодня утром в 350 км от города Бодайбо в Иркутской области произошло ДТП с участием большегруза «Урал», перевозившего вахтовиков. В аварии один человек погиб и четверо пострадали.

Следствием начата доследственная проверка по ч.2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека».

По предварительным данным, водитель большегруза не справился с управлением, автомобиль на спуске покатился вниз и перевернулся.

- В настоящее время следователи СКР выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

ДТП смерть
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии пожар с бесхозного строения чуть не перешёл на жилые дома
В Бурятии пожар с бесхозного строения чуть не перешёл на жилые дома
Происшествия, 26.06.2019
Огонь уничтожил крупное нежилое здание площадью 700 кв.м.
Иркутянка подожгла «Мерседец Бенц»
Иркутянка подожгла «Мерседец Бенц»
Происшествия, 26.06.2019
32–летняя иркутянка задержана за поджог автомобиля «Мерседес Бенц».
В Бурятии парень убил 16-летнюю девушку за отказ в близости
В Бурятии парень убил 16-летнюю девушку за отказ в близости
Происшествия, 26.06.2019
18-летний молодой человек расправился с девушкой в заброшенном здании
В Братске 13 человек отравились шаурмой
В Братске 13 человек отравились шаурмой
Происшествия, 26.06.2019
Следователи начали проверку
В Бурятии пожарный спас женщину-инвалида
В Бурятии пожарный спас женщину-инвалида
Происшествия, 26.06.2019
Женщина не смогла самостоятельно выбраться из горящего дома и потеряла сознание
Житель Бурятии украл 22 рельса
Житель Бурятии украл 22 рельса
Происшествия, 26.06.2019
Мужчину задержали на пункте приёма металлолома
В Бурятии сообщают об убийстве девушки
В Бурятии сообщают об убийстве девушки
Происшествия, 26.06.2019
Жители Бурятии распространяют информацию о трагедии
В Иркутской области в ДТП погиб водитель
В Иркутской области в ДТП погиб водитель
Происшествия, 26.06.2019
Пассажиры доставлены в больницу
Двое жителей Бурятии спилили деревьев на 141 тысячу рублей
Двое жителей Бурятии спилили деревьев на 141 тысячу рублей
Происшествия, 26.06.2019
Оба инцидента произошли в Заиграевском районе
В Иркутской области подтопило часть села
В Иркутской области подтопило часть села
Происшествия, 26.06.2019
Сильные дожди прошли в Черемховском районе
Водитель «Мерседеса» погиб в Бурятии
Водитель «Мерседеса» погиб в Бурятии
Происшествия, 26.06.2019
Накануне в Бурятии произошло два ДТП, одно из которых стало смертельным
Забайкалец совершил грабёж ради звонка девушке
Забайкалец совершил грабёж ради звонка девушке
Происшествия, 26.06.2019
Преступник угрожал потерпевшему расправой, если тот не отдаст телефон

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^