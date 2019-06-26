Мужчина уснул после застолья
В дежурную часть отдела полиции Железнодорожного района Улан-Удэ с заявлением о краже денег обратился 50-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный снял с его счёта 16 тысяч рублей. Об этом ему стало известно, когда на телефон пришли банковские сообщения. Тогда же он обнаружил пропажу банковской карты.
Полицейские выяснили, что деньги были сняты в одном из отделений банка. После чего, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили и задержали подозреваемую – 35-летнюю жительницу Улан-Удэ. Женщина оказалась знакомой потерпевшего. С ней он неоднократно распивал алкоголь.
Банковскую карту она украла после очередного распития спиртного, пока её владелец спал. А позже, зная пин-код, сняла чужие сбережения.
Подозреваемая не работает, судима за тяжкое преступление.
Возбуждено уголовное дело о краже, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнка украла банковскую карту у спящего мужчину
Происшествия, Фото:
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