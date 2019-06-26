Улан-удэнка украла банковскую карту у спящего мужчину

Мужчина уснул после застолья



В дежурную часть отдела полиции Железнодорожного района Улан-Удэ с заявлением о краже денег обратился 50-летний мужчина. Он рассказал, что неизвестный снял с его счёта 16 тысяч рублей. Об этом ему стало известно, когда на телефон пришли банковские сообщения. Тогда же он обнаружил пропажу банковской карты.



Полицейские выяснили, что деньги были сняты в одном из отделений банка. После чего, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, установили и задержали подозреваемую – 35-летнюю жительницу Улан-Удэ. Женщина оказалась знакомой потерпевшего. С ней он неоднократно распивал алкоголь.



Банковскую карту она украла после очередного распития спиртного, пока её владелец спал. А позже, зная пин-код, сняла чужие сбережения.



Подозреваемая не работает, судима за тяжкое преступление.



Возбуждено уголовное дело о краже, ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

