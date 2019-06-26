Ущерб составил почти четверть миллиона рублей
В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже имущества организации, занимающейся строительством. Задержанным оказался бывший 21-летний работник этого предприятия.
В декабре 2018 года он украл с территории базы прицеп от легкового автомобиля, в котором находился дизельный генератор. Ущерб составил 246 тысяч рублей.
Украденное молодой человек распилил и сдал на металлолом.
Ранее улан-удэнец уже привлекался к уголовной ответственности.
За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнец украл прицеп с генератором с бывшей работы
Происшествия, Фото:
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