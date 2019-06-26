Улан-удэнец украл прицеп с генератором с бывшей работы

Ущерб составил почти четверть миллиона рублей



В Улан-Удэ полицейские задержали подозреваемого в краже имущества организации, занимающейся строительством. Задержанным оказался бывший 21-летний работник этого предприятия.



В декабре 2018 года он украл с территории базы прицеп от легкового автомобиля, в котором находился дизельный генератор. Ущерб составил 246 тысяч рублей.



Украденное молодой человек распилил и сдал на металлолом.



Ранее улан-удэнец уже привлекался к уголовной ответственности.



За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

