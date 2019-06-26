26 Июня

25 Июня

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В Иркутской области в ДТП погиб водитель

В Иркутской области в ДТП погиб водитель
Происшествия, 
Пассажиры доставлены в больницу

Вечером 25 июня в Братском районе на 116 километре автодороги «Вилюй» столкнулись автомобиль «Ниссан Террано» и «Мазда Трибьют».

32-летний водитель «Ниссана» от полученных травм скончался на месте. Пассажиры автомобиля – 38-летняя женщина и двухлетний ребёнок – с многочисленными травмами доставлены в госпитализированы.

Также медицинская помощь потребовалась 32-летнему водителю «Мазды».

По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП выясняются, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
ДТП смерть
 
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