Пассажиры доставлены в больницу
Вечером 25 июня в Братском районе на 116 километре автодороги «Вилюй» столкнулись автомобиль «Ниссан Террано» и «Мазда Трибьют».
32-летний водитель «Ниссана» от полученных травм скончался на месте. Пассажиры автомобиля – 38-летняя женщина и двухлетний ребёнок – с многочисленными травмами доставлены в госпитализированы.
Также медицинская помощь потребовалась 32-летнему водителю «Мазды».
По факту случившегося проводится проверка, обстоятельства и причины ДТП выясняются, сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области в ДТП погиб водитель
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