Двое жителей Бурятии спилили деревьев на 141 тысячу рублей

Оба инцидента произошли в Заиграевском районе



Вечером 24 июня во время рейда полицейских и сотрудников Росгвардии в Заиграевском районе Бурятии был задержан «чёрный лесоруб». Им оказался 44-летний житель села Новоильинск.



Патруль заметил в лесу гружёный древесиной автомобиль, который ехал к выезду. Документов, разрешающих рубку, водитель и пассажир предоставить не смогли, и последний признался, что спилил деревья нелегально.



Всего срублено около 12 кубометров древесины. Ущерб составил более 61 тысячи рублей. Ранее сельчанин привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.



Ночью 25 июня в Челутаевском лесничестве сотрудники полиции с сотрудниками лесхоза задержали 31-летнего жителя села Илька, спилившего около 11 кубометров сосен. Ущерб от его действий составил более 80 тысяч рублей.



Ранее он судим за имущественные преступления.



У подозреваемых изъяты заготовленный лес, грузовые автомобили, бензопилы.



За незаконные рубки возбуждены уголовные дела. Также мужчины привлечены к административной ответственности за нахождение в лесу в период действия особого противопожарного режима, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

