В Иркутской детский лагерь эвакуировали из-за угрозы подтопления

Неблагоприятный прогноз связан с подъёмом уровня воды в левых притоках реки Ангары в Нижнеудинском и Черемховском районах Иркутской области



В муниципальных образованиях введён режим «Повышенная готовность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.



Так, из детского оздоровительного лагеря «Заря», находящегося на берегу реки Уды в трёх километрах от Нижнеудинска, заблаговременно эвакуировали 419 человек. В их числе 351 ребёнок и 68 работников лагеря.



- Было принято решение вывезти детей в связи с возможным ухудшением гидрологической обстановки в ночное время. 120 иногородних несовершеннолетних находятся в пункте временного размещения, организованном на базе Нижнеудинской школы-интерната. Они обеспечены всем необходимым и находятся под присмотром. Остальных детей, проживающих в городе Нижнеудинске, забрали родители. В настоящий момент уровень воды не превышает критических показателей. Мониторинг гидрологической обстановки проводится каждый час, - отметил начальник оперативного штаба Главного управления МЧС России по Иркутской области Андрей Рябоволов.

