В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» помял «Премио» в ДТП

Авария произошла у «People's Park»
Сегодня в 12.10 часов возле ТРЦ «People's Park» произошло ДТП.
Ехавший в направлении улицы Калашникова водитель «Тойоты Лэнд Крузер» при перестроении с левой полосы на правую столкнулся с «Тойотой Премио».
Водители обеих иномарок не пострадали. Наибольший ущерб из машин получила «Премио», которой серьёзно помяло переднюю часть.
Авария произошла у «People's Park»
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