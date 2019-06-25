В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» помял «Премио» в ДТП

Водители обеих иномарок не пострадали. Наибольший ущерб из машин получила «Премио», которой серьёзно помяло переднюю часть.















Сегодня в 12.10 часов возле ТРЦ «People's Park» произошло ДТП.Ехавший в направлении улицы Калашникова водитель «Тойоты Лэнд Крузер» при перестроении с левой полосы на правую столкнулся с «Тойотой Премио».