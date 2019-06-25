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Жительница Иркутской области отдала 1,5 миллиона, поверив в чемодан с евро

Жительница Иркутской области отдала 1,5 миллиона, поверив в чемодан с евро
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Женщину обманул мошенник «из Бельгии»

Жительница Усолья-Сибирского отдала мошеннику более 1,5 миллиона рублей.

55-летняя усольчанка познакомилась в интернете с «иностранцем». Мужчина представился гражданином Бельгии, общение носило романтический характер. «Бельгиец» обещал жениться на возлюбленной и сказал, что направил ей чемодан с несколькими миллионами евро. Однако на границе, по его словам, что-то пошло не так, и ей необходимо перевести «налог» на ввозимые в Россию финансы.

Женщина взяла деньги в долг, получила кредиты в банке и перевела один 1 миллион 600 тысяч рублей на указанный интернет-другом иностранный счет.

Когда обещанный чемодан из заграницы так и не прибыл, знакомая потерпевшей обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

мошенничество
 
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