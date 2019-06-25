Инцидент произошёл в поезде
В Забайкальском крае перед судом предстал читинец за оскорбление представителя власти.
В конце декабря 2018 года мужчина в купе вагона пассажирского поезда «Владивосток-Москва», следовавшего по Забайкальской железной дороге, в присутствии пассажиров выразился нецензурными выражениями в адрес сотрудника ППС Читинского линейного отдела полиции. Правоохранитель оформлял административное правонарушение, совершённое одним из пассажиров.
Мужчину признали виновным и оштрафовали на 25 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Читинца оштрафовали за оскорбление полицейского
Происшествия, Фото:
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