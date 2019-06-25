Подозреваемого в автоворовстве задержали сотрудники вневедомственной охраны
Утром, находясь на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе, экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, который нес в руках тяжёлый предмет, завёрнутый в ветровку. Остановив подозрительного прохожего, сотрудники обнаружили в куртке автомобильный аккумулятор. Также при себе у мужчины были пассатижи.
Объяснить происхождение аккумулятора мужчина не смог и был доставлен в отдел полиции. Было установлено, что накануне ночью мужчина украл аккумулятор с грузового автомобиля, припаркованного во дворе жилого дома в Октябрьском районе.
Утром мужчина понёс сдавать краденый аккумулятор в пункт приёма цветного металлолома, но был задержан росгвардейцами.
В отношении задержанного, 22-летнего улан-удэнца, ранее неоднократно судимого, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
В Улан-Удэ вора задержали, когда он нёс аккумулятор
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Их лица зафиксировали камеры видеонаблюдения
Инцидент произошёл в поезде
Подозреваемого в автоворовстве задержали сотрудники вневедомственной охраны
Водитель спецавтомобиля был пьян
Над его входом была вывеска букмекерской организации
Мужчина все эти годы жил на доход от своего бизнеса. ВИДЕО
Родственница экс-главы незаконно получила земельный участок
Школьники пытались прокатиться снаружи вагона
В момент задержания в квартире было восемь человек
Гаджет полицейские нашли через несколько минут
«Узкоглазики, это больше не ваш дом». Жители посёлка Россошино заявляют о невыносимой жизни после прихода компании по добыче нефрита
За прошедшие сутки в Бурятии тушили три лесных пожаров в Заиграевском, Северо-Байкальском и Хоринском районах
За прошедшие сутки в Бурятии зафиксировано 15 пожаров, два из которых предварительно произошли из-за поджога
Ещё 7 человек заболели клещевым риккетсиозом
Бывший слесарь-сантехник ООО «Жилищно-эксплуатационное управление №6» в Ангарске предстанет перед судом