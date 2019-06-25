В Улан-Удэ вора задержали, когда он нёс аккумулятор

Подозреваемого в автоворовстве задержали сотрудники вневедомственной охраны



Утром, находясь на маршруте патрулирования в Железнодорожном районе, экипаж вневедомственной охраны заметил мужчину, который нес в руках тяжёлый предмет, завёрнутый в ветровку. Остановив подозрительного прохожего, сотрудники обнаружили в куртке автомобильный аккумулятор. Также при себе у мужчины были пассатижи.



Объяснить происхождение аккумулятора мужчина не смог и был доставлен в отдел полиции. Было установлено, что накануне ночью мужчина украл аккумулятор с грузового автомобиля, припаркованного во дворе жилого дома в Октябрьском районе.



Утром мужчина понёс сдавать краденый аккумулятор в пункт приёма цветного металлолома, но был задержан росгвардейцами.



В отношении задержанного, 22-летнего улан-удэнца, ранее неоднократно судимого, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 «Кража». Ведётся следствие, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.

