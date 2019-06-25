Родственница экс-главы незаконно получила земельный участок
На бывшего главу муниципального образования «Гаханское» в Эхирит-Булагатском районе Иркутской области возбудили уголовное дело о мошенничестве.
По версии следствия, глава при отсутствии на то законных оснований, выдал своей родственнице выписку из похозяйственной книги о наличии у неё права на земельный участок общей площадью 7200 кв.м. Данный документ послужил основанием для регистрации её права собственности на землю.
В результате ущерб государству был причинён на сумму около 300 тысяч рублей (кадастровая стоимость земельного участка).
Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры района, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
В Иркутской области экс-главу села обвиняют в мошенничестве
Происшествия, Фото:
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