В Забайкалье осудили водителя за наезд на охотинспектора

Также его лишили оружия и водительских прав



В Забайкалье осуждён житель Балейского района за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.



Суд установил, что в октябре прошлого года сотрудники управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира регионального Минприроды проводили плановый рейд по выявлению нарушений природоохранного законодательства в Балейском районе.



На одном из озёр вблизи села Нижний Ильдикан они заместили мужчину с ружьём в автомобиле и в соответствии с предоставленными полномочиями решили проверить его документы.



Увидев их, находящийся в состоянии опьянения водитель хотел уехать с места административного правонарушения и совершил наезд на одного из представителей власти.



Рассмотрев уголовное дело, суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 2, 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу.



Кроме того, ранее мужчина лишён прав управления транспортным средством за управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, привлечён к административной ответственности за нарушение правил охоты и к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия, которое у него изъято.

