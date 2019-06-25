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В Забайкалье осудили водителя за наезд на охотинспектора

В Забайкалье осудили водителя за наезд на охотинспектора
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Также его лишили оружия и водительских прав

В Забайкалье осуждён житель Балейского района за применение насилия в отношении представителя власти. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Суд установил, что в октябре прошлого года сотрудники управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира регионального Минприроды проводили плановый рейд по выявлению нарушений природоохранного законодательства в Балейском районе.

На одном из озёр вблизи села Нижний Ильдикан они заместили мужчину с ружьём в автомобиле и в соответствии с предоставленными полномочиями решили проверить его документы.

Увидев их, находящийся в состоянии опьянения водитель хотел уехать с места административного правонарушения и совершил наезд на одного из представителей власти.

Рассмотрев уголовное дело, суд признал его виновным в совершении преступления и назначил наказание в виде 2, 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года. Приговор вступил в законную силу.

Кроме того, ранее мужчина лишён прав управления транспортным средством за управление автомашиной в состоянии алкогольного опьянения, привлечён к административной ответственности за нарушение правил охоты и к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия, которое у него изъято.
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