В Улан-Удэ поймали пятерых зацеперов

Школьники пытались прокатиться снаружи вагона



В Улан-Удэ около железнодорожного переезда перегона «Стеклозавод-Дивизионная» дети пытались зацепиться за проходящие поезда.



Полицейские задержали пятерых школьников начальных классов. С ними стражи порядка провели профилактические беседы. Детей передали родителям, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



- Железная дорога – зона повышенной опасности и не место для игр и развлечений! Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, рассказывайте им о страшных последствиях при нарушении правил безопасности на железной дороге! – предупреждают транспортные полицейские.



Зацепинг – способ передвижения на поезде, при котором люди цепляются к вагонам снаружи за поручни, лестницы, подножки и другие элементы подвижного железнодорожного состава.

