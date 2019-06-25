Школьники пытались прокатиться снаружи вагона
В Улан-Удэ около железнодорожного переезда перегона «Стеклозавод-Дивизионная» дети пытались зацепиться за проходящие поезда.
Полицейские задержали пятерых школьников начальных классов. С ними стражи порядка провели профилактические беседы. Детей передали родителям, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
- Железная дорога – зона повышенной опасности и не место для игр и развлечений! Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, рассказывайте им о страшных последствиях при нарушении правил безопасности на железной дороге! – предупреждают транспортные полицейские.
Зацепинг – способ передвижения на поезде, при котором люди цепляются к вагонам снаружи за поручни, лестницы, подножки и другие элементы подвижного железнодорожного состава.
В Улан-Удэ поймали пятерых зацеперов
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