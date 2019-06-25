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В Улан-Удэ поймали пятерых зацеперов

В Улан-Удэ поймали пятерых зацеперов
Происшествия, 
Школьники пытались прокатиться снаружи вагона

В Улан-Удэ около железнодорожного переезда перегона «Стеклозавод-Дивизионная» дети пытались зацепиться за проходящие поезда.

Полицейские задержали пятерых школьников начальных классов. С ними стражи порядка провели профилактические беседы. Детей передали родителям, в отношении которых составлены протоколы об административном правонарушении, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- Железная дорога – зона повышенной опасности и не место для игр и развлечений! Уважаемые родители, будьте внимательны к своим детям, рассказывайте им о страшных последствиях при нарушении правил безопасности на железной дороге! – предупреждают транспортные полицейские.

Зацепинг – способ передвижения на поезде, при котором люди цепляются к вагонам снаружи за поручни, лестницы, подножки и другие элементы подвижного железнодорожного состава.
поезд
 
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