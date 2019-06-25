В Иркутске пенсионерка присвоила потерянный телефон

Гаджет полицейские нашли через несколько минут
Иркутянка, находясь в кинотеатре, заметила пропажу телефона. Она позвонила в полицию с телефона знакомого в полицию. На место пропажи прибыл экипаж патрульно-постовой службы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
Полицейские опросили владелицу гаджета и через специальное приложение узнали примерное место нахождения мобильного. Сотрудники ППС прибыли к дому, в котором, предположительно, находился сотовый. Поквартирным обходом обнаружили телефон у пенсионерки.
Пожилая иркутянка объяснила, что не воровала телефон, а просто нашла телефон на улице.
В течение считанных минут смартфон уже вернули законной владелице. Потерпевшая поблагодарила сотрудников экипажа № 7 батальона патрульно-постовой службы Романа Зуева и Дмитрия Ковкова.
«Выражаю слова признательности Роману и Дмитрию! Приятно осознавать, что полиция может помочь не только в раскрытии преступлений, но и в поиске потерянных вещей», - говорится в её обращении.
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