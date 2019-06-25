25 Июня

24 Июня

Популярное

В Бурятии потушили все лесные пожары

В Бурятии потушили все лесные пожары
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
За прошедшие сутки в Бурятии тушили три лесных пожаров в Заиграевском, Северо-Байкальском и Хоринском районах

Все лесные пожары были оперативно ликвидированы. Всего за сутки на тушении работало 95 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей. Также было задействовано 17 единиц лесопожарной и тяжёлой техники, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.

По состоянию на 8 часов утра 25 июня, действующих лесных пожаров в Бурятии нет.

В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

При обнаружении очагов возгорания необходимо сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44



лесные пожары
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Бурятии потушили все лесные пожары
В Бурятии потушили все лесные пожары
Происшествия, 25.06.2019
За прошедшие сутки в Бурятии тушили три лесных пожаров в Заиграевском, Северо-Байкальском и Хоринском районах
В Улан-Удэ поджигатели спалили дом
В Улан-Удэ поджигатели спалили дом
Происшествия, 25.06.2019
За прошедшие сутки в Бурятии зафиксировано 15 пожаров, два из которых предварительно произошли из-за поджога
В Бурятии зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита
В Бурятии зарегистрировали первый случай клещевого энцефалита
Происшествия, 25.06.2019
Ещё 7 человек заболели клещевым риккетсиозом
В Ангарске сантехник обвиняется в гибели супругов от ожогов
В Ангарске сантехник обвиняется в гибели супругов от ожогов
Происшествия, 25.06.2019
Бывший слесарь-сантехник ООО «Жилищно-эксплуатационное управление №6» в Ангарске предстанет перед судом
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Жителя Бурятии отправили в колонию за пьяную езду
Происшествия, 25.06.2019
Он неоднократно садился за руль нетрезвым
Забайкалец убил 5-летнего пасынка за отказ учиться читать
Забайкалец убил 5-летнего пасынка за отказ учиться читать
Происшествия, 25.06.2019
Также мужчина долгое время избивал свою сожительницу
В Забайкалье несовершеннолетним продавали электронные сигареты
В Забайкалье несовершеннолетним продавали электронные сигареты
Происшествия, 24.06.2019
Продавец отделался штрафом и конфискацией товара
В Иркутске поймали похитителей кладбищенских оградок
В Иркутске поймали похитителей кладбищенских оградок
Происшествия, 24.06.2019
Чтобы увести краденое, злоумышленники заказали такси
В Братске госпитализировали 8 посетителей закусочной
В Братске госпитализировали 8 посетителей закусочной
Происшествия, 24.06.2019
В Братска зафиксировано массовое отравление острой кишечной инфекцией
В Иркутской области девочка погибла, выпав из окна
В Иркутской области девочка погибла, выпав из окна
Происшествия, 24.06.2019
За выходные в области случилось два случая выпадения детей из окон
Житель Иркутской области дверью ударил по лицу инспектора ДПС
Житель Иркутской области дверью ударил по лицу инспектора ДПС
Происшествия, 24.06.2019
32-летний житель города Саянск осуждён за насилие в отношении двух инспекторов ДПС
В Тайшете младенца подбросили в подъезд
В Тайшете младенца подбросили в подъезд
Происшествия, 24.06.2019
Полиция города Тайшет разыскивает родителей девочки, которую оставили в подъезде жилого дома

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Стриптиз посмотрели, верблюдов сожгли
28.02.2019
Вадим Бредний
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
Об исторической сессии горсовета
28.02.2019
Загрузка...
^