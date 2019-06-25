В Бурятии потушили все лесные пожары

За прошедшие сутки в Бурятии тушили три лесных пожаров в Заиграевском, Северо-Байкальском и Хоринском районах



Все лесные пожары были оперативно ликвидированы. Всего за сутки на тушении работало 95 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и лесопользователей. Также было задействовано 17 единиц лесопожарной и тяжёлой техники, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства.



По состоянию на 8 часов утра 25 июня, действующих лесных пожаров в Бурятии нет.



В Бурятии действует особый противопожарный режим. Пребывание людей в лесах строго ограничено.



Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима - влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.



При обнаружении очагов возгорания необходимо сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» 8 (3012) 20-44-44







